Am Sonntag in der Tabakfabrik: Alles rund um Hochzeit

Wer sich über Trends und Angebote rund ums Heiraten informieren will, sollte am Sonntag, 13. September, in die Tabakfabrik kommen. Dort findet von zehn bis 17 Uhr die von den OÖNachrichten präsentierte Hochzeitsmesse statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro, für Kinder ist er frei.

Vom Feuerwerk zur Limousine

Rund 80 Aussteller werden vertreten sein. Heiratswillige können sich in der Tabakfabrik auch über besondere Highlights wie Hochzeitsfeuerwerk oder Oldtimer-Limousinen informieren.

"Hier kann man sich alles rund um die Hochzeit ansehen und gustieren", sagt Organisator Walter Krenn von der "Hochzeitswelt". Coronabedingt haben die Veranstalter ein eigenes Sicherheitskonzept erarbeitet. Neben den Abstandsregeln gilt es, einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen, ebenso wird es eine Registrierung der Besucher geben.

