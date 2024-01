Am Mariendom wird in 68 Metern Höhe komponiert

Sieben junge Komponierende werden zwischen Februar und Juni mehrere Tage in der Türmerstube des Mariendoms verbringen und dort in 68 Metern Höhe komponieren. Sie kommen aus Österreich und Deutschland und wurden von einer Jury ausgewählt. Die Kompositionswerkstatt bietet den jungen Komponierenden die außergewöhnliche Möglichkeit eines intensiven Austausches mit professionellen Musikschaffenden sowie eine spannende kompositorische Erfahrung für ihren (klang-)künstlerischen Werdegang.

Auf den Spuren Anton Bruckners

Den Auftakt bildet ein Workshop von 9. bis 11. Februar mit Klangkünstler Sam Auinger, Domorganist Wolfgang Kreuzhuber und Domkapellmeister Andreas Peterl, der die jungen nicht nur auf Anton Bruckners Spuren nach Ansfelden, St. Florian und Linz sowie in die Tiefen seines musikalische Schaffens entführen, sondern auch den Mariendom mit seinen auditiven Qualitäten und in all seinen Dimensionen erfahrbar machen will.

Höhepunkt ist die Uraufführung der für den und im Mariendom entstandenen Werke durch das renommierte Vokalensemble Cantando Admont im Oktober. Das Projekt wurde anlässlich der Jubiläen „100 Jahre Mariendom Linz“ und „200 Jahre Anton Bruckner“ von der Bischof-Rudigier-Stiftung entwickelt.

