Am Leondinger Stadtplatz bleibt kein Stein auf dem anderen

Die Baufahrzeuge am Leondinger Stadtplatz sind nicht nur nicht zu übersehen, sondern auch schon fleißig im Einsatz. Vorige Woche startete der zweite Bauabschnitt für die Neugestaltung des Areals vor dem Rathaus: Dabei bleibt kein Stein auf dem anderen: Aktuell wird das Pflaster abgebrochen und Leitungen verlegt.

Mit Abschluss der Arbeiten, der für Juni geplant ist, soll der Stadtplatz und auch der angrenzende Michaeliplatz deutlich grüner werden. Dafür werden u. a. neue Bäume gepflanzt. Ein Highlight soll das in der Stadtpolitik nicht ganz unumstrittene Sonnensegel werden. Die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) und Vizebürgermeister Thomas Neidl (VP) sehen darin allen voran eine Bereicherung für Veranstaltungen. „Durch das Membransegel werden Feste und Konzerte nicht mehr so stark wetterabhängig sein.“

Mehr E-Mobilität, weniger Parkplätze

Der neue Stadtplatz soll nicht nur mit mehr Grün, sondern auch mit mehr Sitzgelegenheiten aufwarten, hier sollen vor dem 44er-Haus neue entstehen. Ebenso ist ein Trinkbrunnen mit Bodenfontänen zur Kühlung an heißen Sommertagen geplant. Ausgebaut wird auch das Angebot in puncto E-Mobilität: So entsteht ein neuer Mobilitätsknotenpunkt mit E-Ladestationen für Autos und Fahrräder sowie eine Verleihstation für E-Autos. Die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel dürfen sich über ein neues Wartehäuschen freuen, die Radfahrer über einen neuen Radweg.

Die Autofahrer hingegen müssen Einschränkungen hinnehmen: Denn mit Abschluss des Umbaus wird es insgesamt zwölf Parkplätze weniger geben. Zwei am Michaeliplatz sind bereits jetzt verschwunden. Die Maßnahme dient u. a. auch der Erweiterung der Schanigärten in Nähe des Rathauses.

In der Tiefgarage kann jetzt während der Umbauarbeiten, aber auch danach zwei Stunden kostenlos geparkt werden. Zusätzlich soll am neuen Stadtplatz eine Anzeige, die Auskunft über die verfügbaren Stellplätze gibt, installiert werden. Von den Umbauarbeiten betroffen ist auch der Leondinger Wochenmarkt, der seit Anfang März im Atrium stattfindet.

1,8 Millionen Euro werden investiert

Naderer-Jelinek und Neidl freuen sich schon jetzt auf die Fertigstellung des Stadtplatzes, wie sie sagen. „Durch die Neugestaltung sorgen wir für mehr Aufenthaltsqualität, so können die Menschen den Platz viel besser nutzen.“ Das lässt sich die Stadt auch etwas kosten: Rund 1,8 Millionen Euro werden in das Stadtplatz-Projekt investiert. Rund die Hälfte davon soll, so die Vorstellung der Stadtpolitik, über die Förderung mittels Gemeindemilliarde, hereinkommen.

Der Stadtplatz wurde für die Dauer der Bauarbeiten übrigens zur Einbahnstraße (Fahrtrichtung Raiffeisenbank bis zu Mayrhansenstraße) umfunktioniert. Zudem wurde der Taxi-Stand in die Gewerbegasse verlegt, die Busse (192 und 191) müssen umgeleitet werden.