Am Ende schien den Donauläufern die Sonne

Bernhard Steiner, Präsident des veranstaltenden TSV Ottensheim, sprach sogar von Wetterglück. Denn zum Ende des Laufes für die Erwachsenen ließ sich die Sonne blicken, bei der Siegerehrung, die seit Corona traditionell im Freien stattfindet, war es angenehm warm, sagte Steiner im OÖN-Gespräch.

Sehr gut sei es heuer gelaufen, auch wenn die Konkurrenz an Laufveranstaltungen im Zentralraum gerade im Herbst generell groß sei. Was Steiner besonders freute, war ein Rekordteilnehmerfeld beim Kinder-Marathon, der am Vormittag für volle Tribünen (und Laufbahnen) im Ottensheimer Stadion gesorgt hatte. 300 Kinder waren schließlich in Bewegung, was Steiner auch aus einem anderen Grund besonders gut gefiel. "Wir wollen die Kinder zum Laufen animieren, und wenn es gelingt, dass sie beim Laufen bleiben, dann sind sie später auch als Erwachsene vielleicht wieder bei uns am Start."

Der Donaulauf Ottensheim verlief unfallfrei, die 70 bis 80 ehrenamtlichen Helfer leisteten ihren Beitrag zu einem reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Beim Hauptlauf, dem Halbmarathon, trugen sich Gerald Steindl (1:20:09) bei den Männern und Pia Lilian Madlener (1:31:45) bei den Damen in die Siegerliste ein. (rgr)