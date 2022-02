Am Aubrunnerweg 43 nahe der JKU stehen die Zeichen auf Veränderung. Dort soll künftig nicht nur wie gewohnt die Auhofschule (VS 51), sondern auch die Mengerschule (VS 40) und der Hort aus der Johann-Wilhelm-Klein-Straße 60 Platz finden. Diskutiert wurde gerade über die stark sanierungsbedürftige Mengerschule bekanntlich bereits viel – Schließungs- und Verlegungsgerüchte bzw. - absichten hat es bereits mehrfach gegeben. So auch 2014, als es die von heftigen Elternprotesten begleitete Idee