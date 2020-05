Alternativplan für Urfahraner Markt im Herbst

Wie soll eine Großveranstaltung wie der Urfahraner Jahrmarkt, die bis zu 500.000 Besucher anzieht, trotz Corona-Sicherheitsmaßnahmen über die Bühne gehen? Mit dieser Frage will sich Baier nun eingehender beschäftigen. Als Vorbild dient dabei das Oktoberfest in München, das nach der anfänglichen Absage, nun in abgewandelter Form, aufgeteilt auf verschiedene Plätze, doch stattfinden soll.

Ähnliches schwebt Baier für den Urfahraner Jahrmarkt im Herbst vor: „Es wäre für mich durchaus denkbar, den Urfix nicht wie bisher an einem zentralen Ort, sondern verteilt auf mehrere Standorte in der ganzen Landeshauptstadt, abzuhalten.“ Durch so ein Konzept könnten große Menschenansammlungen vermieden und die Abstands- und Hygienerichtlinien eingehalten werden.

„Es wäre auch ein starkes Zeichen für die Bevölkerung und eine wichtige Unterstützung für Wirtschaftstreibende“, sagt Baier. Deshalb soll nun ein Runder Tisch mit der Arbeitsgemeinschaft Urfahranermarkt veranstaltet werden, um diese Idee zu vertiefen. Neben den Schaustellern, Gastronomen und Vertretern des Markthandels, soll auch die Wirtschaftskammer eingebunden werden, um gemeinsam eine praktikable Lösung zu erarbeiten.