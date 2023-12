Altendorfer hat genug: "Herberstein" in der Altstadt sucht einen neuen Mieter

"Es war noch nie so extrem wie jetzt." Gastronom Thomas Altendorfer meint damit die angespannte Personalsituation, die ihn neben dem Kostendruck nun zu einem drastischen Schritt bewogen hat. Der 57-Jährige trennt sich vom "Herberstein", das er zusammen mit seiner Frau Petra führt und erst im vergangenen Jahr mit viel finanziellem Aufwand umgebaut und erneuert hat. Es mache einfach keinen Spaß mehr, so sein ernüchternder Kommentar zur Lage in der Gastronomie.

Der "Herr über 27 Betriebe und rund 430 Mitarbeiter" zieht daher nach 20 Jahren "Herberstein" die Reißleine. Diese Maßnahme sei Teil eines Bereinigungsprozesses, habe aber keinerlei finanzielle Gründe. "Ich räume einfach nur etwas zusammen", formulierte es Altendorfer im OÖN-Gespräch salopp.

"Weniger ist mehr"

Vom Restaurant "Kinski" in Lambach verabschiedet er sich, wie bereits berichtet, als Pächter zusammen mit Michael Stadlbauer Ende des Jahres. Für das Lokal im Veranstaltungszentrum Manglburg in Grieskirchen plant der Multi-Gastronom ebenfalls die Kündigung des Mietvertrages. "Vielleicht habe ich einfach zu viel gemacht", ist er auch selbstkritisch. Er sei in einem Alter, wo man nicht mehr rund um die Uhr sieben Tage in der Woche arbeiten müsse. "Weniger ist in diesem Fall mehr." Man müsse gewisse Dinge loslassen. "Selbst wenn es schön ist, gibt es im Leben auch etwas anderes."

Nun wird ein neuer Mieter für das 750 Quadratmeter große Lokal "Herberstein" mitten in der Linzer Altstadt gesucht. Interessenten gebe es bereits, so Altendorfer. "Das ist ein super Standort." Geöffnet bleibt das "Herberstein" bis auf Weiteres, die Liegenschaft gehört der Stadt Linz. Die Nettomiete beträgt 5210,77 Euro, die Next Immobilien GmbH offeriert das "einzigartige Gastronomielokal".

Bekannt und beliebt: das Herberstein in der Linzer Altstadt Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es sei einfach kein qualifiziertes Personal mehr zu finden, und das zerre an den Nerven. Er wolle die Gastronomie zwar nicht schlechtreden, aber davon auszugehen, dass sich die Situation in absehbarer Zeit wieder in eine andere Richtung drehen werde, halte er für unangebracht.

Die Personalsuche werde schwierig bleiben, weil er aus Bewerbungsgesprächen wisse, dass es zwar gut ausgebildete Köche gebe, diese aber nicht mehr am Abend oder am Wochenende arbeiten wollten. Wie prekär die Situation in der Gastronomie auch ist, erläuterte Altendorfer an jenem Jugendlichen, der sich für eine Lehre bewarb, aber nur 20 Stunden arbeiten wollte. "Das kann sich nicht ausgehen", ist der Gastronom einigermaßen ernüchtert.

"Weniger gehen fort"

Dazu komme der Kostendruck durch die steigenden Preise auf vielen Ebenen und der Umstand, dass die Menschen nicht mehr so viel fortgehen würden wie vor der Corona-Pandemie.

Diese Entwicklung habe schon im vergangenen Jahr zur veränderten Ausrichtung des "Herberstein" geführt, das als Szene-Bar jahrelang zu den ersten Adressen in Linz gehört hat und dann stärker zum Restaurant umgebaut wurde. Dafür hat Altendorfer im vergangenen Jahr rund 250.000 Euro in die Hand genommen. Von dieser Investition hätte er gern wieder etwas zurück. Auch das wird bei der Suche nach einem neuen Mieter eine Rolle spielen.

