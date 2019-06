Altenbetreuungsschule feiert: "Wir sind ein Motor für Innovation"

"Der Weg ist das Ziel." Unter diesem Motto feiert die Altenbetreuungsschule des Landes heute im Festsaal des Petrinums in Linz ihr 25-Jahr-Jubiläum. Zu diesem Vierteljahrhundert an "qualifizierten Aus-, Fort- und Weiterbildungen mit gerontologischen geriatrischen Schwerpunkten" werden auch zahlreiche Ehrengäste gratulieren, an der Spitze Landesrätin Birgit Gerstorfer, Abgeordneter Wolfgang Stanek und die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing.

Erfolgreiche "Junge Pflege"

"Wir sind ein Motor für Innovation", sieht Direktorin Wilhelmine Steinbacher im OÖN-Gespräch das Erfolgsrezept der Schule mit Standorten in Linz, Andorf, Baumgartenberg und Gaspoltshofen. Den Lehrkräften und Vortragenden sei bewusst, dass jeder Träger seine Spezialitäten habe – "und wir passen uns den jeweiligen Gegebenheiten an." 7000 Teilnehmer besuchen jährlich die verschiedenen Angebote, 300 Personen absolvieren derzeit die Ausbildung zur Fach-Sozialbetreuung, Schwerpunkt Altenarbeit und Heimhilfe.

Besondere Freude bereitet Steinbacher das "jüngste Kind", der dreijährige Lehrgang "Junge Pflege" für Pflichtschulabgänger ab 16 Jahren. Das Pilotprojekt in Linz – erst 2018 gestartet – laufe ausgesprochen erfolgreich. "Die Jugendlichen wurden sogar schon mit dem 1. Preis beim Landesbewerb ,Meine Heimat, meine Sprache’ ausgezeichnet." Im September startet in Linz der zweite Lehrgang – erneut mit 16 Schülerinnen und Schülern. Erstmals wird der Lehrgang zudem auch in Ried/I. angeboten.

