Es ist ruhig in den Straßen und Geschäften in Altenberg bei Linz. Ein Bild, das man dieser Tage von vielen Städten und Gemeinden in Oberösterreich kennt. Doch in Altenberg ist die Situation doch ein bisschen anders: So ist die 4600-Einwohner-Gemeinde in Urfahr-Umgebung seit Montag eine jener acht Gemeinden, die wegen der stark steigenden Zahl an Corona-Erkrankungen unter verstärkter Kontrolle stehen.