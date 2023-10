Alte Schrift, neue Sichtweisen

Er lehrt die kunstvolle Schreibkunst, die bis ins 20. Jahrhundert gebräuchlich war, in einem dreiteiligen Schreib- und Leseworkshop, der am 11. Oktober an der Akademie der Volkskultur in Linz beginnt.

Auch wenn die digitale Kommunikation das Leben heute beherrsche, so würde die Kurrentschrift eine Renaissance erleben. Das ist für Scheuringer auch nicht weiter verwunderlich. "Es ist eine Möglichkeit, unsere Verbindung zur Geschichte zu stärken und eine ganz neue Perspektive auf das Schreiben zu gewinnen." Die Geschichte alter Schriften sei von grundlegender Bedeutung für Familien- und Heimatforscher. Informationen und Anmeldungen zum Kurs via E-Mail: akv@ooevbw.org

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.