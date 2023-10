Alte Feuerhalle wird zum Ausstellungsort

Die alte Feuerhalle am Urnenhain in Linz dient jetzt als Ausstellungsort.

Vor 20 Jahren wurde das neue Krematorium am Urnenhain in Linz-Urfahr eröffnet, ersetzte die historische Feuerhalle, die seither zwar einen Dornröschenschlaf hielt, aber dennoch gut erhalten blieb.

"Es gab schon damals Überlegungen, was man mit dem Gebäude machen könnte", sagt Mario Wagenhuber, Leiter der Abteilung Bestattung und Friedhöfe der Linz AG. Es sei aber allen Verantwortlichen klar gewesen, dass dieser Raum "viele Erinnerungen und Emotionen" in sich trage, dass man nicht schnell verändern wollte.

Nun, 20 Jahre, später ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um die alte Feuerhalle der Bevölkerung wieder zugänglich zu machen. Mit einer Dauerausstellung, kuratiert von Georg Wilbertz und gestaltet vom Linzer Künstler Hans Kropshofer, wird nicht nur 100-jährige Geschichte der Linz AG-Bestattung thematisiert, sondern vor allem auch das Thema Feuerbestattung in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt.

Das 1929 am Urnenhain eröffnete Krematorium - gestaltet nach den Plänen von Architekt Julius Schulte - war das seinerzeit erst dritte in Österreich, da die Feuerbestattung zu diesem Zeitpunkt noch Thema eines regelrechten "Kulturkampfes" war, sagte Wilbertz. Das hat sich über die Jahrzehnte stark verändert. Heute sind mehr als 80 Prozent aller Bestattungen, die die Linz AG durchführt. Feuerbestattungen, so Werner Sonnleitner, Geschäftsführer der Linz Service GmbH.

