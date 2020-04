Begeistert und stolz waren sie, die Linzer, als am 8. April 1930 um 9 Uhr Vormittag die großen Feierlichkeiten zur Eröffnung des Parkbades begannen. Fast zwei Stunden lang hoben die Redner – unter anderem der damalige sozialdemokratische Bürgermeister Eduard Euller – die Einzigartigkeit der neuen Schwimmstätte in der Landeshauptstadt hervor. Und das war nicht übertrieben: Immerhin war das Parkbad, "dieses so gelungene Werk" (Zitat Euller), "das größte Freibad