Als Lesecoach im Einsatz: "Es bereichert, helfen zu können"

"Die Kinder freuen sich, wenn ich komme und mich freut es, wenn ich helfen kann", sagt Claudia Hofmann. Sie hat im Vorjahr den Lehrgang zum Rotkreuz-Lesecoach absolviert und ist eine der 400 Lern- und Lesecoachs des OÖ. Jugendrotkreuzes, die Kinder unterstützen, die sich in der Schule schwertun.

"Jeden Freitag – Punkt 7.30 Uhr – wenn mein HÄND-Dienst zu Ende ist, bin ich für sie da", sagt die Pensionistin, die sich seit 1996 freiwillig beim Roten Kreuz OÖ engagiert. Hofmann begann als Rettungssanitäterin, wechselte dann zum Hausärztlichen Notdienst (HÄND) und hilft seit kurzer Zeit auch als freiwillige Lesecoachin an der Volksschule Kirchschlag. Sie unterstützt dort Laura und Melina beim Lesenlernen.

Mehr zum Thema: So viele Freiwillige wie noch nie – dennoch sucht das Rote Kreuz nach Verstärkung

"Ich will einen Beitrag für das Zusammenleben leisten", meint die Oma von mittlerweile zehn Enkelkindern. "Wir lesen das, was den Kindern Spaß macht. Aktuell sind es Tierbücher."

Das Jugendrotkreuz begleitet seit mehr als 75 Jahren die Bildungsarbeit in Schulen und in der Freizeit – mit dem Ziel, junge Menschen für Bildung zu begeistern und sie in ihrer Entwicklung bestmöglich zu unterstützen.

Neue Helfer sind willkommen

Das Tätigkeitsfeld ist breit: Es reicht von der Vermittlung von Grundkenntnissen in Erster Hilfe und der Vorbereitung auf die freiwillige Radfahrprüfung über Programme zur Gewaltvermeidung bis hin zum Betrieb der Rotkreuz-Lerninsel in Traun.

Neue freiwillige Helfer sind beim Roten Kreuz immer herzlich willkommen. "Egal, ob im Rettungsdienst, im Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, als Mitarbeiter in einem unserer Rotkreuz-Märkte, in der Arbeit mit Jugendlichen oder in den vielen anderen Bereichen. Wir haben die passende Jacke für jeden", sagt OÖ-Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.

Menschen, die sich freiwillig engagieren, würden Sinn und Spaß in ihrem Leben finden, neue Erfahrungen sammeln, Freundschaften schließen und gleichzeitig die Gesellschaft am Laufen halten.

Infos für Interessierte gibt es unter www.passende-jacke.at oder unter der Telefonnummer 0732/7644157.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper