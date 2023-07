Das erste Schuljahr ist immer ein besonderes. Das gilt nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer. Zwar absolvieren angehende Lehrer Praktika und stehen somit nicht zum ersten Mal in einer Klasse. "Es ist aber ein Unterschied, wenn man durchgehend an der Schule ist", sagt Axel Kolbeinsson. Man lerne die Schüler besser kennen, kümmere sich um ganze Stoffgebiete. "Die Theorie von der Uni in die Praxis umzusetzen, ist aber wie in jedem Beruf eine Herausforderung", sagt der 25-jährige Linzer, der gerade sein erstes Berufsjahr nach der Pädagogischen Hochschule im BRG Fadingerstraße unterrichtet hat. Die Erfahrungen seien aber durchwegs positiv.

Ähnliches berichtet seine Kollegin Elisabeth Maier. Für die 32-jährige Linzerin war es zwar ihr erstes Jahr an dem Gymnasium, sie hat aber schon ein Jahr in Hamburg unterrichtet.

Die Schüler haben ihr das Ankommen leicht gemacht. Auch war sie nicht die einzige Neue an der Schule. Trotzdem war das Jahr sehr intensiv. "Als Junglehrerin hat man noch nichts in der Tasche", sagt sie. Man müsse den ganzen Unterrichtsinhalt planen und erarbeiten. Die Vor- und Nachbereitung der Unterrichtseinheiten war zeitaufwendig, "aber da hoffe ich, dass das besser wird."

"Aufregend, spannend und voll super" war der Start für Tamara Schwingshandl. Jeder Tag sei anders. Die 32-Jährige aus Mittertreffling unterrichtet seit März in der Volksschule der Europaschule Linz und fühlt sich sehr gut aufgenommen. "Die Kinder sind sehr nett und haben mich gut empfangen", sagt Schwingshandl, die zuvor in einem Hort gearbeitet und somit schon Erfahrungen hat. Überrascht hat sie, wie gut die Jahrgangsmischung funktioniert. In der Volksschule werden alle Klassen jahrgangsübergreifend geführt, Kinder der Vorschule, der ersten und zweiten Schulstufe sowie Kinder der dritten und vierten Schulstufe werden gemeinsam unterrichtet und können voneinander lernen.

Erweiterung der Europaschule

"Man arbeitet sehr differenziert und individuell und geht auf jedes Kind ein", sagt Schwingshandl. Was das Arbeiten manchmal etwas schwierig macht, sind die Räumlichkeiten. Deshalb freut sich die Junglehrerin, dass die Europaschule voraussichtlich ab Herbst erweitert wird. Ein Neubau anstelle des Mitteltrakts soll Räume für Nachmittagsbetreuung, Sonderunterrichtsräume und vieles mehr bieten.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

