Als in der Herrenstraße noch das Gasthaus Pfeife war

So sah "die Pfeife" 1947 aus.

Sogar der frühere Landeshauptmann Josef Pühringer ging ein und aus. Das Gulasch des Gasthauses zur Pfeife in der Herrenstraße 25 in Linz war legendär. Die Köchin schnitt die dafür nötigen riesigen Zwiebelmengen auf der Wurstschneidemaschine, erinnert sich Susanne Auberger. Heute ist sie Spezialistin für ganzheitliche Körperarbeit, etwa für die hawaiianische Lomi-Lomi-Massage, mit Praxis in der Lessingstraße.