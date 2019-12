Als die Linzer Puppen zum Leben erweckt wurden

Der Aufstieg des Linzer Puppentheaters begann mit einem Ende. Nachdem die Auftritte des hauptberuflichen Puppenspielers des Magistrats Linz, Franz Pühringer, selten geworden waren, legte er im Jahr 1972 sein Amt und die Puppen nieder – sein kulturelles Erbe übernahm das Linzer Puppentheater, das 1970 von Christa Koinig, ihrer Mutter und einem gemeinsamen Freund gegründet worden war.

Zwei Tische und eine darübergelegte Decke, das war die erste Bühne des späteren Puppentheaters. Für den dritten Geburtstag ihrer Tochter im April 1970 hatte sich Christa Koinig etwas ganz Besonderes überlegt: "Ich wollte Bettina überraschen, habe im Geschäft einige Puppen gekauft und gemeinsam mit Freunden Kasperltheater gespielt. Die Puppen habe ich heute noch. Die sind wirklich schon uralt." "Uralt? Na, dankeschön, Mama", unterbricht ihre Tochter Bettina Bayr-Gschiel sie.

Christa Koinig Anfang der 1970er Jahre

Frankensteins Monster

Dem eigentlich einmaligen Auftritt sollten viele weitere folgen. Das Kasperltheater mit den selbst geschriebenen Geschichten sprach sich rasch herum, erste Auftritte im Arbeiterheim am Bindermichl folgten. Im Herbst 1970 wurde dann der Verein "Linzer Puppentheater" gegründet.

Statt der Kaufhaus-Puppen begann man nun, die Puppen selbst zu bauen. "Der Seppl war immer schon meine Lieblingsfigur. Er sollte auch meine erste Puppe werden", sagt die 75-jährige Christa Koinig. Der Weg in die Praxis sollte allerdings ein holpriger sein. "Die Puppe sah schrecklich aus. Das war nicht Seppl, das war Frankensteins Monster."

Im Laufe der Jahre wurden die Puppen nicht nur ansehnlicher, sondern auch mehr. Ebenso stieg auch die Zahl der Auftritte. Die drei Puppenspieler traten von nun an regelmäßig im Volkshaus Bindermichl, bei Spielplatz-Eröffnungen und in Kaufhäusern auf. Zur Weihnachtszeit ging man mit Kasperl, Seppl und Co. im Salzkammergut auf Tournee. Der Linzer Kasperl schaffte sogar den Sprung ins Fernsehen. Von 1981 bis 1985 trat man im ORF-Kasperltheater auf.

"Nach den Veranstaltungen war es Brauch, dass wir den Kindern die Puppen in die Hand gaben und sie etwas damit spielen ließen. Bis dann eines Tages der Kasperl weg war", sagt Koinig. Eines der Kinder dachte, die Spieler hätten ihm den Kasperl geschenkt, packte ihn ein und nahm ihn freudestrahlend mit nach Hause. Der Kurzausflug des Publikumslieblings währte nicht lange. Der Mutter des Kindes kam die Geschichte rund um die geschenkte Puppe seltsam vor, sie brachte den Kasperl wieder zurück zum Verein.

Eine dauerhafte Bleibe

Nach langem Vagabundieren fand der Kasperl im Jahr 1990 schließlich im Linzer Kulturzentrum Kuddelmuddel eine dauerhafte und auch sichere Bleibe – Christa Koinig wurde zur Leiterin des neu eröffneten Zentrums ernannt.

Mittlerweile leben mehr als 200 Puppen im Linzer Kuddelmuddel. Die tragischste Figur ist dabei der Teddy "Wulliwu". "Eine Oma hatte ihrem Enkel einen selbstgestrickten Teddybären geschenkt. So wirklich erfreut war der Bub darüber allerdings nicht. Das Stofftier hat ihm einfach nicht gefallen", sagt Koinig. Kurzerhand schenkte er es dem Linzer Puppentheater. "Bei uns hat der Teddy Wulliwu ein Zuhause gefunden. Und innerhalb kurzer Zeit wurde er neben Kasperl und Seppl zu den absoluten Publikumsmagneten." (mis)

