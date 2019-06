Alltagshürden: "Drüberspringen kann ich nicht"

Langsam fährt der Blindenstock über die Rillen am Gehsteig und stoppt plötzlich. Denn die Einzäunung eines Gastgartens verhindert das Weiterkommen. Und schon nach wenigen Metern ist das erste Hindernis für Sehbeeinträchtigte beim OÖN-Lokalaugenschein anlässlich des heutigen Tages der Sehbehinderung in Linz gefunden.

"Viele Leute wissen gar nicht, dass diese Rillen im Boden ein Blindenleitsystem sind", sagt Gerhard Hojas, der selbst schwer sehbeeinträchtigt ist. Die Barrieren in Linz kennt der Referent für Mobilität und Freizeit beim Verein "freiraum-europa" nur zu gut. Während Sehende dem Gastgarten mühelos ausweichen können, fehlt Sehbeeinträchtigten ohne das Leitsystem am Boden die Orientierung, wo sie weitergehen sollen.

"Laut Straßenverkehrsordnung müssten die Blindenleitsysteme nicht nur freigehalten, sondern auch ein Abstand von 40 Zentimetern zu Gegenständen, wie etwa Straßenmöbeln, eingehalten werden", erklärt Hojas bei dem Spaziergang von der Unionkreuzung bis zur Herz-Jesu-Kirche.

"Schwieriges" Pflaster

Genehmigung für die Nutzung der Fläche vor den Gebäuden erteile der Magistrat: "Aber die Beschwerden dort sind ohne Wirkung geblieben", sagt Hojas.

Doch nicht nur die Möbel, sondern auch ein Sonnenschirmständer, ein E-Scooter und Gemüsekisten blockieren dort das Leitsystem: "Bei so plötzlich auftauchenden Hindernissen ist auch die Gefahr groß, zu stürzen und sich zu verletzen."

Doch Hojas macht auch eine erfreuliche Entdeckung, er muss eine "Barriere" weniger nehmen als sonst. "Hier war vor kurzem noch eine Türmatte, die zu nahe am Blindenleitsystem gelegen ist." Diesen Missstand hatte der 58-Jährige bei "Schau auf Linz" gemeldet: "Betroffene sollten sich selbst mehr ins Spiel bringen. Wenn immer nur einer kommt, gilt der als Querulant."

"Wichtig wäre auch, Sehende für diese Problematik zu sensibilisieren", ergänzt Robert Höfer, Assistent des Direktors bei "freiraum-europa".

Weiter führt der Rundgang zum Musiktheater, die dortige Kreuzung ist für Hojas eine kaum zu überwindende Barriere: "Das Blindenleitsystem endet vor der Straße, akustische Ampelanlagen gibt es keine." Auch die Treppe neben der Unterführung hat es in sich. "Sie hat nicht nur eine Steigung von 30 Grad, es gibt auch keine optischen Markierungen", sagt Höfer.

Ein "schwieriges Pflaster" sei wegen der fehlenden Markierungen auch der Hauptplatz, so Hojas: "Das ist eine einzige graue Fläche für mich." Auch die Begegnungszonen hätten es in sich: "Weil jeder kreuz und quer fährt bzw. geht." Unser Rundgang endet vorm Landesdienstleistungszentrum – so wie er begonnen hat: Das Leitsystem wird von einer Skulptur blockiert: Hojas nimmt es mit Humor: "Drüberspringen kann ich nicht."

Zwei neue Linzer Blindenampeln

Ab kommendem Montag ist die Landeshauptstadt um zwei Blindenampeln reicher. An zwei Schutzwegen im Bereich Auwiesenstraße/Gabesstraße werden akustische Querungshilfen installiert, diese können per Handfunksender aktiviert werden. „Insbesondere sehbeeinträchtigte Personen sollen auf ihren täglichen Wegen durch Verkehrseinrichtungen unterstützt werden“, sagt der zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP).

Führung am Bahnhof

Eine Führung für Sehbeeinträchtigte und Blinde veranstaltet Gerhard Hojas heute anlässlich des Tages der Sehbehinderung am Linzer Hauptbahnhof. Auch interessierte Sehende sind herzlich eingeladen.

Die Führung startet um 16.30 Uhr, Treffpunkt ist beim Info Point des Hauptbahnhofs. Bei der Führung werden unter anderem Informationen rund um Hilfsangebote am Linzer Hauptbahnhof geliefert.

Keine akustischen Ampelanlagen Bild: VOLKER WEIHBOLD

#1 Signal fehlt

Mit seinem Handsender kann Hojas die akustischen Ampelanlagen aktivieren: Wenn das Klickgeräusch schneller wird, weiß er, dass Grün ist. Sofern es die Blindenakustik überhaupt gibt, so fehlt diese beispielsweise an der Kreuzung vor dem Musiktheater. Das Blindenleitsystem endet vor der Straße, weitere Anhaltspunkte für Sehbeeinträchtigte gibt es nicht: „Wie soll man als Blinder ohne akustische Hinweise über die Straße kommen?“, fragt Hojas und gibt gleich selbst die Antwort: „Ohne fremde Hilfe gar nicht.“

Keine optischen Anhaltspunkte Bild: VOLKER WEIHBOLD

#2 Streifen fehlt

Fehlende Markierungen und die Neigung der Stufen von 30 Grad machen den Aufstieg der ÖBB-Treppe nahe dem Musiktheater für Sehbeeinträchtigte fast unmöglich. Anfragen bezüglich der Adaptierung seien ohne Erfolg geblieben, sagt Hojas. Die Gefahr, zu stürzen, sei bei solchen fehlenden Markierungen sehr hoch, führt er weiter aus. Auch die Gehsteigkanten müssen eine gewisse Höhe haben, damit sie mit dem Blindenstock „erfasst“ werden können: „Mindestens drei Zentimeter.“

Häufig sind die Anlagen blockiert Bild: VOLKER WEIHBOLD

#3 Zugang fehlt

Dass der Zugang zu den Anmeldetableaus der Ampeln frei ist, ist keine Selbstverständlichkeit. „Oft stehen Gegenstände darauf, wie etwa Bierflaschen, oder es werden E-Scooter daran angelehnt“, sagt Hojas. An dem obigen Pfeil kann er ablesen, in welche Richtung er gehen muss, die Markierungen auf der Seite geben ihm Auskunft darüber, wie viele Fahrbahnen er queren muss. Die Blockaden seien problematisch: „Entweder ich werfe etwas runter, verletze mich an den Gegenständen oder stolpere darüber.“

