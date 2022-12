Alles Trüffel am Südbahnhofmarkt

Beim Trüffelmarkt in Linz können Genießer aus dem Vollen schöpfen.

Genießer haben sich den Termin schon länger vorgemerkt, denn es hat schon Tradition, dass sich die Freunde des Trüffels am Südbahnhofmarkt in Linz treffen. Der "Mercato del Tartufo" startet am Freitag um 9 Uhr früh.

Bei einem umbrischen Trüffelsucher und verschiedenen Trüffelhändlern können Liebhaber der wohl teuersten Knolle der Welt nach Lust und Laune gustieren und einkaufen. Von frischen Alba-, Istrien- und Molise-Trüffeln über getrüffelte Käsesorten, Öle, Salami, Nudeln, Trüffelcremen bis zur Degustation der Trüffelspezialitäten spannt sich der Bogen des Angebots.

Der Trüffelmarkt ist am 16. von 9 bis 18 Uhr und am 17. Dezember von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Am größten Genussmarkt Oberösterreichs kann man sich aber auch abseits des Trüffels mit vorweihnachtlichen Köstlichkeiten eindecken. Ob traditioneller Weihnachtsbraten, Karpfen, Bratwürstel oder vegetarische Köstlichkeiten - hier findet man alle Zutaten für den Festtagsschmaus.

