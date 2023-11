Alles nach Plan: Die sichersten Wege in die Linzer Volksschulen

Kinder nehmen den Straßenraum anders wahr – und können gerade zu Beginn ihrer Schulkarrieren Gefahren noch nicht richtig einschätzen. Ein Projekt, das die Stadt Linz mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) initiiert hat, will hier nun ansetzen und Eltern wie Kindern einen Plan in die Hand geben, wie der sicherste Schulweg aussieht.

Zum Auftakt werden solche Schulwegepläne für sechs Linzer Volksschulen, konkret die Römerbergschule, die Spallerhofschule, die Siemensschule, die VS 44, die VS 52 und die VS Brucknerstraße, erstellt. Auch die weiteren Volksschulen (öffentliche und private) sollen in den kommenden Jahren Teil des Projektes werden, insgesamt gibt es 46 in der Landeshauptstadt. Die Kosten für die erste Etappe liegen bei 23.000 Euro.

Drei Kategorien werden benannt

Die Pläne sollen verkehrssichere Wege und Gefahrenstellen klar benennen. Unterschieden wird hier nach drei Kategorien, erklärt Christian Kräutler vom (KfV). Kategorie eins steht für „Vorsicht“, darunter sind etwa Parkplatzausfahrten, die Kinder kreuzen müssen, angeführt. Kategorie zwei definiert „erhöhte Vorsicht“ im Sinne von nur eingeschränkt einsehbaren Straßenquerungen. In die Kategorie drei fallen jene Straßenabschnitte, die auf dem Weg zur Schule gemieden werden sollten.

Zum Projektstart wurde mittels Fragebogen bei den Eltern und Kindern erfragt, wie sie die Situation wahrnehmen, im nächsten Schritt sollen in den jeweiligen Schulumfeldern Vor-Ort-Begehungen folgen. Bis Frühjahr sollen die ersten sechs Pläne fertig sein. Sie werden in einer Print- und einer Onlinevariante (schulwegplan.at) zur Verfügung stehen. Eine jährliche Aktualisierung der Pläne ist geplant.

„Den Schulweg alleine bewältigen zu können ist ein großer Schritt zur Selbstständigkeit. Der Schulwegplan bietet den Eltern Information, um mit dem Kind den sichersten Schulweg einüben zu können“, sieht Petra Ratschenberger, Leiterin der Brucknerschulen, viel Potenzial in dem Vorhaben. Von einem tollen und gerade in Zeiten des verstärkten Mobilitätsaufkommen, spricht Werner Sommerauer, Elternvereinsobmann der Brucknerschulen. Neben Maßnahmen wie Ampeln oder Schutzwegen, sei Information ein wesentlicher Baustein für sichere Schulwege.

Erhard Prugger, Vorsitzender AUVA-Landesstelle Linz unterstreicht den dahinterstehenden Präventionsgedanken: „Schulwegpläne sind Anfang und Teil eines lebenslangen Sicherheitsbewusstseins.“ Immerhin sei die Schule "die erste Arbeitsstelle" im Leben.

Wichtige Bewusstseinsarbeit

Auch der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) sieht mit dem Projekt wichtige Bewusstseinsarbeit geleistet, gleichzeitig könnten die durchgeführten Erhebungen wichtige Verbesserungsvorschläge für das Mobilitätsressort liefern. „Kinder nehmen die Verkehrsrealität anders wahr als Erwachsene. Aus diesem Grund ist es wichtig, Schulwege durch Experten zu evaluieren, Gefahren zu identifizieren und Schülern, Eltern und Lehrkräften klare Empfehlungen an die Hand zu geben", sagt er.

Die FPÖ begrüßt die Initiative, Sicherheit am Schulweg habe „höchste Priorität“. "Pläne alleine werden aber nicht ausreichen, wir werden an einigen Stellen sicher bauliche Verbesserungsmaßnahmen brauchen. Wir haben einige Gefahrenstellen bereits an Verkehrsreferent Martin Hajart übermittelt", sagt Sicherheitsstadtrat Michael Raml.





ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky