Alkolenkerin stieß gegen Kreisverkehr

Eine 22-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr in der Nacht auf Donnerstag um 2:50 Uhr mit ihrem Pkw auf der L1388 von Straßham kommend in Richtung Leonding. Beim Kreisverkehr "Hitzing" in der Gemeinde Wilhering touchierte sie zuerst mit den linken Rädern den Randstein des Kreisverkehrs und fuhr dann in gerader Linie weiter über den äußeren Randstein des Kreisverkehrs. Das Fahrzeug kam außerhalb des Kreisverkehrs am dortigen Geh- u. Radweg zu Stehen. Durch den Anprall wurden die Vorderräder, die Vorderachse sowie augenscheinlich der Motor des Fahrzeuges stark beschädigt.

Die 22-Jährige wurde dabei verletzt. Sie wurde ins UKH Linz gebracht. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,22 Promille Alkoholgehalt. Ihr wurde der Führerschein abgenommen.