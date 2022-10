Alkolenker war mit vier platten Reifen unterwegs

In den frühen Morgenstunden erhielt die Polizei einen Anruf, dass ein Pkw mit vier luftlosen Reifen in Neuhofen an der Krems im dichten Nebel mitten auf der Bundesstraße stehe. Der Lenker sei augenscheinlich alkoholisiert. Fünf Minuten später, gegen 6.35 Uhr, trafen die Polizisten auf den Fahrer. "Er war völlig desorientiert", heißt es im Polizeibericht. Ein Alkotest bei dem 22-jährigen Welser ergab 1,3 Promille. Unklar ist, wo der junge Mann verunglückt war: Er sei so betrunken gewesen, dass er sich an die Fahrstrecke nicht mehr erinnern konnte. Seinen Führerschein ist der 22-Jährige nun los, das Auto wurde abgeschleppt.