Alkolenker verursachte vier Verkehrsunfälle in Urfahr

Eine Serie von Unfällen hat sich am Donnerstagvormittag in St. Magdalena in Linz-Urfahr ereignet. Verursacher war in allen Fällen ein 35-jähriger Linzer, der sich mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut ans Steuer gesetzt hatte.

Seinen Ausgang nahm die turbulente Alkofahrt gegen 9.10 Uhr: Als der Lenker aus einer Tiefgarage in die Linzer Straße einbog, beschädigte er prompt den Außenspiegel eines geparkten Autos.

Diese "Kleinigkeit" beachtete der 35-Jährige nicht und fuhr weiter in die Sonnbergstraße. Dort prallte er ungebremst gegen einen weiteren Pkw, der gegen die Hauswand geschoben wurde. Auch das hielt den sturzbetrunkenen Lenker nicht davon ab, seine Fahrt fortzusetzen.

Nach nur 60 Metern krachte es erneut. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das abgestellte Auto diesmal etwa drei Meter verschoben und gegen eine Hecke gedrückt. Dem nicht genug, rollte der 35-Jährige nach 30 Metern wieder gegen einen geparkten Pkw.

Vier Unfälle nach 700 Metern

Nach einer zurückgelegten Strecke von 700 Metern wollte sein Auto offenbar nicht mehr mitmachen. Es ließ sich nicht mehr starten, nachdem der Motor abgestorben war.

Zeugen verständigten daraufhin die Polizei, die an dem Lenker einen Alkotest durchführte. Dieser ergab 2,08 Promille.

Dass ihm die Beamten "wegen solcher Kleinigkeiten" den Führerschein abnahmen, wollte der 35-Jährige partout nicht einsehen.

Der Schaden, den er bei seiner Alkofahrt angerichtet hat, ist groß: Zwei Fahrzeuge wurden total beschädigt, bei einem wurde das linke Hinterrad und beim anderen die Hinterachse ausgerissen, so die Polizei.

