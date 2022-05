Alkolenker überschlug sich und flüchtete

Zum Unfall kam es um etwa 7.30 Uhr morgens in Haid. Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B1 aus Linz kommend in Richtung Marchtrenk.

Bei einer Großbaustelle in einer 30 km/h-Zone kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einbetonierten Randsteinen und überschlug sich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der gesamte Motorblock herausgerissen, berichtete die Polizei am Donnerstagnachmittag. Das Auto kam am Dach zum Liegen. Der Lenker wurde verletzt, trotzdem entschied er sich dazu, zu flüchteten.

Als die Polizei eintraf, fanden die Beamten lediglich das schwer beschädigte Auto vor und leiteten eine Fahndung ein - zunächst ohne Erfolg. Die Suche fand nach einem Hinweis der Wasserrettung Traun ein Ende, der 30-Jährige konnte am Oedtsee gefasst werden: "Um 11.20 Uhr meldete die Wasserrettung Traun, dass sich der 30-Jährige am Oedtsee befinden würde und eine Anzeige wegen des (...) Sachverhalts erstatten wolle", berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Ein Alkotest ergab wenig später 0,76 Promille. Der 30-jährige wurde mit der Rettung ins UKH Linz verbracht. Anzeigen folgen.