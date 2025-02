Alkolenker übersah Mopedfahrer in Haid: 26-Jähriger verletzt

Blaulicht anstatt roter Rosen am Abend des Valentinstags im Gemeindegebiet von Ansfelden (Bezirk Linz-Land): Nachdem ein 26-jähriger Mopedfahrer auf der B139 von einem Pkw erfasst worden war, standen Polizei und Rettung im Einsatz.

Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Der Lenker am Steuer des Wagens dürfte den Zweiradfahrer übersehen haben, als er nach links in die Neusiedlerstraße abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der 26-Jährige über die Motorhaube geschleudert. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er in das Kepler Uniklinikum gebracht werden musste.

Rumäne musste Führerschein abgeben

Anstatt zu helfen, stieg der Pkw-Fahrer aufs Gaspedal und fuhr davon. Weil ihm aber bei den Zusammenstoß die Kennzeichentafel abhanden gekommen war, kehrte er wenig später zu Fuß zum Unfallort zurück. Wie sich herausstellte, hatte der 33-jährige Rumäne 1,08 Promille Alkohol intus. Er musste seinen Führerschein vorläufig abgeben, berichtete die Polizei am Samstagnachmittag.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.