Alkolenker stellte sich selbst der Polizei

Der 55-Jährige war am Donnerstagnachmittag in eine Linzer Polizeidienststelle gekommen und hatte sich quasi selbst gestellt: Er gab an, stark betrunken mit dem Auto gefahren und dabei in der Ziegeleistraße mehrere Autos touchiert zu haben. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,76 Promille.

Ein Lokalaugenschein warf allerdings Fragen auf. Die Beschädigungen an der geparkten Autos in der Umgebung passte nicht oder nur teilweise zu den starken Schäden am Wagen des Linzers. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Seinen Führerschein musste der Mann jedenfalls abgeben. Er wird angezeigt.