Alkolenker rammte mit Pkw Radfahrer

Der 76-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg neben der B129 in Wilhering in Richtung Eferding. Bei der Kreuzung mit der Edramsberger Straße übersah ihn ein 52-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Linz-Land, der mit seinem Pkw in Richtung B129 unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Der Autofahrer blieb unverletzt, ein Alkotest ergab einen Wert von 0,86 Promille.

