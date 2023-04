Alkolenker mit 2,5 Promille in Leonding unterwegs

Nach einer Anzeige wurde am Dienstag ein Alkolenker in Leonding aufgegriffen: Jemand hatte die Polizei informiert, dass der 59-Jährige alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war. Die Beamten konnten den Mann in seiner Wohnung in Leonding ausfindig machen. Dabei stellten sie bereits eine deutliche Alkoholisierung fest, die ein Alko-Test bestätigte: Der Mann hatte 2,5 Promille Alkohol im Blut.

Der 59-Jährige gab zu, gerade noch mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein, bestritt das dann später jedoch wieder. Seinen Führerschein ist der Mann vorläufig los. Den hätte er aber ohnehin abgeben müssen - die Beamten stellten im Zuge der Nachforschungen fest, dass bereits ein entsprechender Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land vorlag.

Mit der Amtshandlung dürfte der 59-Jährige nicht einverstanden gewesen sein - er wurde immer aggressiver und versuchte, die Polizisten aus der Wohnung zu drängen.

Er wird mehrfach angezeigt.

