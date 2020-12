Alkolenker kam von Fahrbahn ab

Der Mann aus dem Bezirk Freistadt fuhr gegen 22:10 Uhr auf der B139 in Richtung Ansfelden. In der Ortschaft Weißenberg kam er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve rechts von der Straße ab. Der Klein-Lkw überfuhr einen Straßenleitpflock, durchbrach einen Zaun und fuhr über mehrere Pflanzen, bevor er zum Stillstand kam. Der 29-Jährige blieb dem Unfall unverletzt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Lokalisierung: Der Unfall passierte in der Ortschaft Weißenberg (Gemeinde Neuhofen an der Krems):