Alkolenker hatte seine Tochter am Beifahrersitz

Der Mann hatte sich am Freitagabend betrunken hinter das Steuer seines Wagens gesetzt und war in der Wegscheider Straße im Gemeindegebiet von Leonding (Bezirk Linz-Land) in die entgegengesetzte Richtung durch den Kreisverkehr gefahren. Am Beifahrersitzt saß seine achtjährige Tochter. Beamte einer Zivilstreife bemerkten das auffällige Fahrverhalten des Mannes und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der Alkomattest ergab einen Wert von 1,2 Promille, dem 51-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Es war dies nicht der einzige Verkehrssünder, der der Polizei am Freitagabend ins Netz ging. Schwerpunktkontrollen entlang der B1 und B139 haben drei Zivilstreifen insgesamt 110 Verkehrsübertretungen geahndet.