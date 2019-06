Alkolenker fuhr auf B1 als Geisterfahrer

Der Lenker aus dem Bezirk Scheibbs fuhr um 01:50 Uhr auf der B1 als Geisterfahrer in Richtung Linz auf der Gegenfahrbahn (Fahrtrichtung Wels). Eine Polizeistreife, die am Parkplatz auf der Trauner Kreuzung eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführte, bemerkte den Geisterfahrer und hielt ihn an. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Den Führerschein musste der 29-Jährige vorläufig abgeben, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Anzeigen folgen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.