Alkolenker durch Handy abgelenkt: Pkw landete in Bachbett

Nicht nur, dass sich der Mann aus dem Bezirk Linz-Land mit 1,78 Promille Alkohol im Blut hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hatte, er hantierte während der Fahrt auch noch mit seinem Mobiltelefon. Auf Höhe der Ortschaft Piberbach-Weifersdorf verlor er deshalb die Kontrolle über seinen Wagen: Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Brückengeländer, überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Bachbett zu liegen.

Der 39-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien, Anwohner kümmerten sich um den Verletzten und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht. Ein Alkotest verlief positiv, der Mann wird angezeigt, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.