Alkoholisierter Einbrecher stand in Haus und wusste von nichts

Kurz vor 6 Uhr fuhr die Linzer Polizei zu einem Einbruch, den Nachbarin gemeldet hatten. Beim Eintreffen stand die Eingangstüre des Wohnhauses offen. Der Einbrecher, ein 39-jähriger Linzer, befand sich im Vorraum und konnte von der Polizei gestellt werden.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten neben Einbruchswerkzeug auch eine Suchtgiftwaage. Ein freiwilliger Drogenschnelltest verlief positiv, der Alkotest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Zum Motiv gab der Linzer an, sich nicht erinnern zu können, warum und wie er in das Wohnhaus gekommen sei. Der Mann wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.