Alkoholisierter drohte Polizisten "sie zu zerreißen"

Nach der Anzeige einer Autofahrerin hielten Polizisten kurz vor drei Uhr früh in Piberbach einen augenscheinlich alkoholisierten Autolenker zur Kontrolle an. Ein Alkomattest ergab 1,2 Promille, weshalb der Mann seinen Führerschein abgeben musste. Dies ließ den 57-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land aber derart aggressiv werden, dass er versuchte, einem Polizisten Führerschein und Messprotokoll zu entreißen. Trotz mehrmaliger Abmahnung ließ er sich nicht beruhigen, sodass er festgenommen werden musste, so die Polizei Stunden später. Der Mann versuchte aber immer wieder, sich loszureißen und bedrohte die Beamten damit "sie zu zerreißen".

Mit Handschellen gefesselt, musste er schließlich zur Polizeiinspektion eskortiert werden. Dort beruhigte er sich und entschuldigte sich für sein Verhalten. Er wird angezeigt.