Alkoholisierte Männer wüteten in Linzer Innenstadt - 21 Autos beschädigt

Die drei Linzer im Alter von 19 bis 21 Jahren hatten sich in der Nacht auf Samstag bis 2:20 Uhr bei einer Tankstelle in der Linzer Dinghoferstraße aufgehalten und dabei Alkohol konsumiert. Danach machten sie sich auf den Weg zur Donaulände und passierten dabei den Südbahnhofmarkt. Entlang ihres Weges zogen sie eine Spur der Verwüstung. Sie traten und schlugen wahllos Seitenspiegel von Autos, auch eine Heckscheibe wurde eingeschlagen. Polizisten konnten die wütenden Männer in der Honauerstraße anhalten. Sie werden wegen Sachbeschädigung angezeigt.

