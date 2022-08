Alko-Lenkerin nach Unfall im Gurt gefangen

Die 37-jährige Ukrainerin, sie wohnt in Traun, fuhr gegen 3.30 Uhr mit ihrem Auto im sogenannten "Kärcherkreisverkehr" in Haid (Gemeinde Ansfelden). Dabei touchierte sie mehrere Verkehrsleiteinrichtungen und schlussendlich einen Stein, der sich in der Mitte des Kreisverkehrs befindet. Ihr Wagen kippte um und kam auf einem Firmenparkplatz zum Liegen. Die 37-Jährige hängte im Fahrzeuggurt fest und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Linz gebracht. Der Alkomattest bei der Ukrainerin ergab einen Wert von 1,5 Promille.