Alalay hat 20.000 Kindern geholfen

Walter Witzany nennt es sein Herzensprojekt. Seit 25 Jahren gibt es Alalay in Österreich. Ein Sozialprojekt, um Straßenkindern in Bolivien ein normales Leben, eine Ausbildung und eine Zukunft zu ermöglichen.

Zusammen mit seiner Frau Cecilia ist es dem 77-Jährigen gelungen, rund 20.000 Kinder von der Straße weg zu bekommen und drei Kinderdörfer zu errichten. "An unserem Projekt sieht man, wie viel man mit 140.000 Euro pro Jahr erreichen kann", sagt Witzany.

Neben der finanziellen Unterstützung durch Patenschaften und Veranstaltungen nutzen auch viele österreichische Sozialakademie-Studenten die Möglichkeit, in den Kinderdörfern in Bolivien zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln.

Morgen, Freitag, 23. Oktober, findet ab 19 Uhr unter Einhaltung aller Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen und Abstandsregeln ein Informationsabend für Alalay in der Kürnberghalle in Leonding statt.

Dabei wird es viele Informationen zum Projekt aus erster Hand geben – und natürlich Erfahrungsberichte. So kennt Walter Witzany berührende Momente, wenn er mit Pateneltern nach La Paz reist. "Zu erleben, mit welcher Freude die Straßenkinder mit einem Foto ihrer Pateneltern auf das erste Zusammentreffen warten, öffnet einem das Herz", so Witzany – und das ist seit 25 Jahren so geblieben.

