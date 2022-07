„Aktion scharf“ gegen rücksichtslose E-Scooter-Fahrer

Die E-Scooter in der Landeshauptstadt liefern wieder einmal Diskussionsstoff. Die vor wenigen Wochen beim E-Scooter-Gipfel vereinbarten Maßnahmen - darunter der Einsatz von E-Scooter-Sheriffs - bringen nicht den gewünschten Erfolg, die Beschwerden reißen weiterhin nicht ab. „Ein besonderes Ärgernis sind Gruppen von Jugendlichen, die durch rücksichtsloses Verhalten andere Verkehrsteilnehmer gefährden“, sagt der für Verkehr zuständige Linzer Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Er sieht die Verleih-Firmen gefordert, hier deutliche Maßnahmen zu setzen. Geht es nach Hajart, sollten „auffällige Scooter-Rowdys von der Verwendung eine Zeit lang ausgeschlossen oder gänzlich gesperrt werden“.

Alleine auf die Anbieter verlassen will sich Hajart nicht an, er setzt auch auf die Zusammenarbeit mit dem Stadtpolizeikommando. Dieses habe zugesagt, dass in den kommenden Wochen eine Schwerpunktaktion gestartet werde. Im Fokus dabei sollen besonders stark frequentierte Bereiche wie etwa die Donaulände im Bereich zwischen Lentos und Brucknerhaus sein.

Handlungsbedarf sei auch in puncto Beschwerdemanagement gegeben, dieses wird derzeit über die städtische Plattform „Schau auf Linz“ abgewickelt. Die Verleihfirmen bearbeiten und beantworten dort die eingehenden Beschwerden direkt, für die Zukunft sollen sie ein telefonisches Service bieten, das nicht auf städtische Ressourcen zurückgreift. Eine Möglichkeit wäre hier, so Hajart, eine externes Call Center zu beauftragen. Klar sei, dass die Kontrollmöglichkeiten der Stadt hinsichtlich der Erledigungsdauer sicher gestellt werden müssen. Weiter eine „Baustelle“ ist darüber hinaus das oft rücksichtslose Parkverhalten mancher Nutzer, in Diskussion sind hier Ausweitungen der Parkverbotszonen.

Gänzliches Verbot in letzter Konsequenz steht im Raum

Über den Sommer (bis spätestens September) erwartet sich Hajart, dass die Betreiberfirmen weitere Maßnahmen setzen und so zu einer Verbesserung der Situation beitragen. Sollten diese nicht das entsprechende Engagement an den Tag legen, seien weitere Verschärfungen denkbar. „Ein nächster Schritt wäre eine Einschränkung der Flottengröße. In weiterer Folge könnte auch ein rein stationsbasiertes System etabliert werden. In der letzten Stufe wäre das „Grazer Modell“ vorgesehen“, sagt Hajart. Die steirische Landeshauptstadt hat im Jahr 2019 E-Scooter-Verleihsysteme in der Stadt verboten.

„Der Schutz von schwächeren Verkehrsteilnehmenden ist unerlässlich. Grundsätzlich möchten wir als Stadt Mikromobilitätsformen, wie E-Scooter, ermöglichen. Diese Möglichkeit kann aber nicht auf Kosten anderer gewährt werden. Die Straße ist kein Spielplatz und auch keine Rennstrecke – egal mit welchem Verkehrsmittel“, sagt Hajart.