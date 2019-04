Aktenaffäre im Gemeinderat: Angriffe, Untergriffe und eine Entschuldigung

Der ÖVP-Finanzminister soll in seinem Bereich einmal tätig werden und nicht auf Linz hin schimpfen!!! Er hätte viel zu tun.



AK-Tipp an den Finanzminister: Holen Sie sich noch heute von den Unternehmen mehr als 2 Milliarden Euro an Steuerschulden!



Die österreichischen Unternehmen schulden dem Staat aktuell fast 9 Milliarden Euro an nicht bezahlten Steuern. Davon sind 7,6 Milliarden fällig und mehr als 2 Milliarden vollstreckbar. „Dass sich der Finanzminister dieses Geld nicht holt, ist absolut unverständlich. Nachsicht mit jenen Unternehmen, die dem Staat Steuern schuldig bleiben, ist unangebracht“, sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und fordert den Finanzminister auf, die fälligen Steuerschulden der Unternehmen möglichst rasch einzutreiben.



https://ooe.arbeiterkammer.at/service/presse/Loeger__uebernehmen_Sie_.html