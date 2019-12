Aktenaffäre: Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Nachdem die Leiterin des Geschäftsbereichs Abgaben und Steuern (hier waren mehr als 3000 Akten verjährt) nicht wiederbestellt worden war, wurde die Stelle neu ausgeschrieben.

Zweimal, denn beim ersten Mal, so Personaldirektorin Brigitta Schmidsberger, habe sich gezeigt, dass keiner der Kandidaten "die notwendigen Führungsqualitäten hatte". Also wurde erneut ausgeschrieben. 15 Männer und fünf Frauen (darunter der ehemalige Linzer FP-Chef Detlef Wimmer) bewarben sich. Das große Interesse dürfte damit im Zusammenhang gestanden sein, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zwischenzeitlich alle Verfahren rund um die Affäre eingestellt hatte. Nach einem Hearing Anfang Dezember wurde die Juristin Nina Bacher zur neuen Chefin der Abteilung "Abgaben und Steuern" erkoren. Im ersten Quartal 2020 soll sie den Posten übernehmen.

Ausschreibung nicht rechtens?

Nun ist aber eine anonyme Anzeige an die Staatsanwaltschaft Linz ergangen. Beide Ausschreibungsverfahren, so der Vorwurf, seien nicht rechtens gewesen. So hätte der Posten zuerst intern und nicht öffentlich ausgeschrieben werden müssen. "Wir prüfen, ob ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist oder nicht", sagt Philip Christl von der Staatsanwaltschaft.

"Wir sehen einer Prüfung der Vorwürfe gelassen entgegen, die Gesetze wurden eingehalten", sagt Peter Binder, Sprecher der zuständigen Personalstadträtin Regina Fechter (SP). (eda)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.