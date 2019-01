Akten-Affäre: Direktorin muss um ihren Posten zittern

Der Dienstvertrag wurde vorerst nicht verlängert – nun prüft eine Kommission, ob die Direktorin ihren Posten behalten soll.

Ob die Leiterin des Geschäftsbereichs Abgaben und Steuern ihren Job behalten darf, wird nun geprüft. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Normalerweise ist die Verlängerung eines Dienstvertrages für einen Geschäftsbereichsdirektor im Linzer Magistrat nicht mehr als eine Formsache.

Doch seit Bekanntwerden der Akten-Affäre ist im Geschäftsbereich "Abgaben und Steuern" im Linzer Magistrat nichts mehr normal. Noch bis Oktober des heurigen Jahres läuft der Vertrag der amtierenden Geschäftsbereichs-Direktorin. Ob er verlängert wird, ist aus heutiger Sicht ungewiss. Wie berichtet, sind Hunderte Anzeigen der Finanzpolizei in der Abteilung Verwaltungsstrafen (die dem Geschäftsbereich Abgaben und Steuern untersteht, Anm.) solange unerledigt geblieben, bis sie verjährt waren. Die Aufarbeitung dieser Versäumnisse dauert bis heute an.

Nachdem die langjährige Abteilungsleiterin bereits im März 2018 magistratsintern versetzt wurde, muss nun auch die Geschäftsbereichs-Direktorin um ihren Posten zittern.

"Auf Problem hingewiesen"

"Es ist eine Personalkommission eingesetzt worden, die die Performance meiner Mandantin der vergangenen Jahre prüfen soll", bestätigt Oliver Plöckinger, der die Direktorin des Geschäftsbereichs "Abgaben und Steuern" als Rechtsanwalt vertritt. Wie berichtet, ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Akten-Affäre wegen Amtsmissbrauchs. Die Direktorin zählt, wie weitere Beamte und auch Bürgermeister Klaus Luger (SP), zu den Beschuldigten.

"Meine Mandantin ist ja als Direktorin nicht nur für die in Rede stehende Abteilung für Verwaltungsstrafen, sondern für weitere Abteilungen zuständig", sagt Anwalt Plöckinger. Daher werde ihre "Gesamtleistung" zu betrachten sein. Zudem habe seine Mandantin "auf das Problem des Personalmangels in der Abteilung Verwaltungsstrafen aufmerksam gemacht und sich intensiv für die Aufarbeitung der Causa engagiert", sagt Plöckinger. "Sie hat also nicht den Kopf in den Sand gesteckt." Dieses Engagement sei ab dem Jahr 2017 auch "gut dokumentiert".

Empfehlung bis Ende April

Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) sagt den OÖNachrichten: "Ja, ich habe Ende des Vorjahres eine Kommission eingesetzt. Sie soll die Vertragsverlängerung prüfen." Spätestens bis Ende April muss diese Begutachtungs-Kommission bestehend aus ranghohen Magistratsbeamten, Personalvertretern und einem externen Personalexperten, eine Empfehlung abgeben, ob die betroffene Direktorin aus ihrer Sicht weiterhin dem Geschäftsbereich vorstehen soll.

Dass eine solche Kommission eingesetzt wird sei "nicht alltäglich", sagt Hörzing. Sie wolle mit diesem Vorgehen "nach den Vorkommnissen in der Abteilung für maximale Transparenz bei dieser Personalentscheidung sorgen", sagt die Vizebürgermeisterin.

Ob sie der Empfehlung der Kommission in jedem Fall folgen werde, ließ Hörzing gestern noch offen.

