AK erkämpfte 22 Millionen Euro

In Sozialrechtsangelegenheiten erstritt die AK in Linz rund 16,7 Millionen Euro, dabei ging es vor allem um Pensions- und Rentenansprüche sowie um Pflegegeld. Zusätzlich wurden 2021 für 172 Arbeitnehmer aus 37 insolventen Betrieben 840.922 Euro erkämpft. In Summe hat die AK Linz im Vorjahr an arbeits- und sozialrechtlichen Ansprüchen sowie an Forderungen nach Insolvenzen Zahlungen von 22,1 Millionen Euro erreicht.