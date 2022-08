Das ehemalige "3 Etagen" hat einen neuen Mieter

Der Standort von Kleider Bauer in der Landstraße? Der ist weiterhin geschlossen, eine Änderung ist nicht in Sicht. Der ehemalige Pimkie-Shop in der Landstraße? Steht weiterhin leer. Auch der ehemalige Standort von Nespresso in der Schmidtorstraße steht nach dem Umzug des Kapsel-Riesen in die Landstraße 36 leer, ein Nachmieter wird gesucht.