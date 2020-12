Aggressiver Betrunkener bedrohte Frau und Polizisten

Der Mann geriet am Freitagabend mit einer 46-jährigen Bekannten in einer Wohnung in Enns (Bezirk Linz-Land) in Streit. Es kam zu Handgreiflichkeiten, bei der der Mann der Frau mit dem Umbringen gedroht haben und ihr ein Fleischmesser vorgehalten haben soll. Ein Zeuge verständigte schließlich die Polizei.

Wollte der Polizei "Befehle erteilen"

Als die Beamten eintrafen, erwartete sie der 43-Jährige bereits in Kampfstellung mit erhobenen Fäusten, wie die Polizei am Samstag berichtete. "Er verhielt sich äußerst aggressiv, teilte den Beamten mit, dass er als Offizier der deutschen Streitkräfte die Befehle erteile, sich Respekt verdiene und seine Verhaftung nicht möglich sei, da die Polizei keine Chance gegen ihn hätte", heißt es in der Presseaussendung. Die Polizisten forderten den merkbar angetrunkenen Mann auf, sein Verhalten einzustellen, woraufhin er sich sein T-Shirt auszog, wieder Kampfstellung einnahm und drohend in Richtung der Polizeibeamten gestikulierte. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Der 43-Jährige verhielt sich aber auch im Haftraum weiterhin aggressiv: Er trat und schlug gegen die Gitterstäbe und beruhigte sich erst in der Nacht allmählich. Von der Staatsanwaltschaft Steyr wurde Anzeige auf freiem Fuß angeordnet.

