Afghane scheiterte bei Handtaschenraub

Der 45-Jähriger aus Linz versuchte um 4.10 Uhr am Europaplatz einer 19-jährigen Linzerin die Handtasche zu rauben. Doch die Frau wehrte sich erfolgreich gegen den Räuber. Der Mann flüchtete zu Fuß. Durch die genaue Personenbeschreibung wurde der Täter im Zuge der Fahndung im hinteren Bereich des Parkplatzes des Design Centers entdeckt. Er versuchte gerade über einen Zaun zu flüchten - was ihm allerdings nicht gelang. Der 45-Jährige wurde festgenommen. Das Opfer konnte ihn zweifelsfrei als Täter identifizieren. Der Beschuldigte wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz überstellt.