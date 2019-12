Afghane flüchtete vor Polizei

Die Polizisten hielten am Samstag einen Pkw-Lenker auf dem Bahnhofplatz in Linz an und führten bei den Insassen fremdenrechtliche Überprüfungen durch. Dabei stellten sie fest, dass gegen einen im Pkw sitzenden 26-jährigen Afghanen aus Linz ein Festnahmeauftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) bestand.

Im selben Moment sprang dieser aus dem Fahrzeug, rannte quer über die Kärntnerstraße und hielt trotz Aufforderung nicht an. Im Zuge der Verfolgung schlug der 26-Jährige mit den Händen aus und brachte einen Polizisten zu Sturz. Er konnte schließlich eingeholt, festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert werden.

Der Polizist erlitt beim Sturz Verletzungen und wurde im UKH Linz ambulant behandelt. Er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

