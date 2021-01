Es ist eine Entwicklung, die Sorge bereitet und Ausdruck einer drohenden Zwei-Klassen-Medizin ist: So kommentiert Bürgermeister Klaus Luger (SP) die steigende Zahl von Wahlärzten in Linz. Standen im Jahr 2010 noch 354 Kassenärzte 302 Wahlärzten gegenüber, hat sich das Verhältnis mittlerweile gedreht. Aktuell sind 517 Wahlärzte und 280 Ärzte mit Kassenvertrag in der Stadt tätig.