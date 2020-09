Adventmärkte bleiben an den gewohnten Plätzen

Die Adventmärkte in Linz bleiben dort, wo sie sind. Vorausgesetzt, die Corona-Pandemie lässt das überhaupt zu. Der zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) hält nichts von einer Verlegung der Märkte auf das Jahrmarktgelände. "Das wäre ein schwerer Schlag für die Innenstadt. Wir würden damit die Stadt leerspielen", sagte Baier den OÖN. Auch Bürgermeister Klaus Luger (SP) spricht sich dafür aus, dass die Weihnachtsmärkte an ihren gewohnten Plätzen stattfinden.

Die Grünen Linz sehen Baier in einer Bringschuld. Klubobmann Helge Langer beruft sich auf einen Beschluss des Gemeinderates vor nicht ganz einem Jahr, wonach der Wirtschaftsreferent ein Konzept für Winterveranstaltungen auf dem Jahrmarktgelände auf den Tisch legen soll. Langer fordert dieses Konzept nun mittels Antrag im Gemeinderat diese Woche ein. Hintergrund des Beschlusses war auch, innerstädtische Park- und Grünanlagen vor "länger andauernden Verbauungen" zu schützen. Damit sind primär der Volksgarten und die Eisskulptur-Ausstellung während des Weihnachtsmarktes gemeint. Die Eisskulpturen wird es heuer laut Baier ebenso wenig geben wie die Eislaufbahn. Deshalb gebe es keinen Grund für ein Konzept. "Der Adventmarkt im Volksgarten ist unser ältester in Linz, eine liebgewordene Tradition für Kinder und Familien", so Baier.

Für die Linzer FPÖ ist es wichtig, dass "die Linzer nicht auf ihre Christkindlmärkte verzichten müssen". Im kommenden Gemeinderat werden sie einen Antrag stellen, wonach Baier ein Konzept für deren Durchführung erarbeiten soll.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.