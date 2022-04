Admira Linz trauert um Heimo Meister

Heimo Meister ist nicht mehr. Die gute Seele des Vereins ist völlig überraschend am Mittwoch vergangener Woche verstorben. Er wurde nur 59 Jahre alt.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat Heimo Meister den Verein in verschiedensten Funktionen geprägt. Er war Nachwuchstrainer, langjähriger Mitstreiter im Vereinsvorstand und, wie es auf der Admira-Homepage heißt, "DER Vereins-Teddybär".

Mit seiner herzlichen und gutmütigen Art war er allseits beliebt: bei den Spielern jeden Alters, bei den Funktionären, bei den Spielereltern, bei den Besuchern des Admira-Platzes, wo bei Heimspielen die drei Buchstaben HHH für Qualität der besonderen Art standen. "Heimos heiße Hütte" war jene Labestation, in der mit die besten Bosnas des Landes hergestellt wurden, meist in kongenialer Zusammenarbeit mit Heimos Frau Elke. Noch beim letzten Heimspiel gegen Bad Leonfelden stand Heimo mit Oliver, einem seiner beiden Söhne, am Griller. Niemand, der ihn dort sah, hätte gedacht, dass es das letzte Mal sein würde.

"Einer der Besten"

Heimo Meister reißt ein großes Loch in das Vereinsgetriebe, er wird als umsichtiger, stets hilfsbereiter Mann fehlen. Er wird aber vor allem als Mensch fehlen. Denn Heimo verband, wo andere trennten, umarmte, wo andere wegstießen, war da, wenn man ihn brauchte, und hatte stets ein nettes Wort übrig, wenn man ihn traf. Es ist keine Übertreibung, wenn die Admira mit ihm um "einen ihrer Besten der letzten Jahrzehnte" trauert, wie es heißt.

Die Verabschiedung findet am 26. April um 12 Uhr im Urnenhain in Linz statt.