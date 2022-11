Abschnitt Hörsching: B1 ist vierspurig befahrbar

Seit heute, Montag, ist die B1 Wiener Straße, auch im Abschnitt Hörsching vierspurig befahrbar. Damit schrumpft die 7,1 Kilometer lange Strecke, auf der nur zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen, um 2,1 Kilometer.

Der komplette vierspurige Lückenschluss soll, wie berichtet, in zwei Etappen erfolgen. Hintergrund dieser Entscheidung sind, wie es seitens des Landes OÖ formuliert wird, "die schwierigen Verhandlungen mit der Gemeinde Marchtrenk".

Im September 2021 folgte der Spatenstich für den Ausbau im Abschnitt Hörsching, nach rund 15 Monaten Bauzeit konnten nun beide Richtungsfahrbahnen in Vollbetrieb gehen - und damit zwei Wochen früher als ursprünglich geplant. Die neue Richtungsfahrbahn Wels konnte seit Jänner - allerdings noch im Gegenverkehr - befahren werden.

In den kommenden Tagen beziehungsweise Wochen sind noch Restarbeiten erforderlich, informierte das Land heute in einer Pressaussendung. Vor allem auf der Richtungsfahrbahn Wels müssen fehlende Wegweiser montiert und Bodenmarkierungen fertiggestellt werden. Die offenen Böschungsflächen werden noch mit Naturwiesensaatgut begrünt.

Besserer Verkehrsfluss

Insgesamt drei ampelgeregelte Kreuzungen wurden installiert, mit dem Zeil, den Verkehr flüssiger zu gestalten und ein sicheres Ein- und Abbiegen zu ermöglichen. Für Radfahrer gibt es weiterhin den Radweg neben der Richtungsfahrbahn Wels, für Fußgeher und Nutzer öffentlicher Verkehrsmitteln sind die Bushaltestellen und Querungshilfen bei der Haid-Siedlung weiter erhalten. Auch hier wurde eine Ampel installiert.

„Um einen flüssigen Verkehrsablauf und damit die Verkehrssicherheit bestmöglich gewährleisten zu können, ist eine vier-streifige Ausbauvariante der B1 unerlässlich. Ich hoffe, dass in weiterer Folge auch in Marchtrenk das letzte Puzzleteil des vier-streifigen Ausbaus so rasch und effizient als möglich komplettiert werden kann“, sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP).