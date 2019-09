Abschiebung von Familie im letzten Moment gestoppt

Das berichtet Doris Eisenriegler, ehemalige Landtagsabgeordnete der Grünen, die die Familie betreut: "Die Polizei holte die Familie am Dienstag um fünf Uhr früh ab und brachte sie nach Wien in das Abschiebezentrum." Die Familie hatte nach zweimaligem negativem Asylbescheid erneut Berufung eingelegt, so Eisenriegler: "Der Anwalt konnte nun erreichen, dass dem Bescheid aufschiebende Wirkung zuerkannt wird."

Daher kann die Familie nun die Entscheidung des Asylgerichts daheim in Wilhering abwarten. "Ich verstehe nicht, warum diese Entscheidung nicht von vornherein abgewartet wurde. Das ist unmenschlich." Die Familie sei gut integriert, die 70-jährige Großmutter arbeite ehrenamtlich in einem Sozialmarkt, der Vater sei mehrmals als Saisonarbeiter tätig gewesen, der älteste Sohn hatte am Montag seinen ersten Schultag in einer HTL, sagt Eisenriegler: "Diese Familie ist ein Gewinn für unser Land."

